El Ministerio Público de Perú declaró infundado el pedido de la defensa del expresidente, Alan García (2006-2011) de separar al fiscal José Domingo Pérez de la investigación que se le realiza por presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht.

A inicios de junio, José Domingo Pérez decidió abrir investigación a García por haber, presuntamente, recibido dinero ilícito de Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2006.

Genaro Vélez, uno de los abogados del expresidente, había presentado un pedido para que Pérez sea retirado de la investigación.

Según habían sustentado los abogados del líder aprista, el fiscal en mención no permitió que en febrero pasado participara la defensa del ex jefe de Estado en el interrogatorio a Jorge Barata, ex CEO de Odebrecht en Perú, en Brasil.

En dicho interrogatorio, el empresario brasileño reveló sobre la transferencia que la constructora brasileña hizo para los comicios del 2006. Dicho monto, según sostuvo, fue de 200 mil dólares y se canalizó a través de Luis Alva Castro.

“No teníamos ni capacidad ni interés de aportar a todos los partidos. Solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona a la que conocíamos desde hace muchos años y nos pidió”, dijo Barata.

El portal La República informó la primera semana de junio que la fiscalía abriría investigación preliminar a los expresidentes Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo por los presuntos aportes de Odebrecht. El Ministerio Público confirmó el adelanto el 10 de junio.

“Las investigaciones, dispuestas en última semana, se originan por la declaración de Jorge Barata, recibida por fiscales peruanos el pasado febrero en Brasil, donde se refiere a aportes de campaña que presuntamente Odebrecht hizo a sus respectivas organizaciones políticas”, señaló entonces el Ministerio Público.