Hace 6 días desapareció una menor de 11 años de nombre Emmelyn en Licantén, lo que no ha generado conmoción y debate en nuestro país. Leonardo Farkas no se ha mantenido al margen de este hecho y en un polémico acto, a través de Twitter, ofreció una recompensa de 10 millones pesos para la persona o grupo que encuentre a la niña.

Esta situación ha generado diversas posturas, algunos expertos creen que esto puede ser de gran ayuda para encontrarla, mientras que otros advierten que distorsiona la investigación y que incluso puede conducir a pistas falsas.

Según consigna La Segunda, el Mayor de Carabineros, Diego Rojas, del Departamento de Investigación Criminal, señaló que “entendemos que es un ofrecimiento que viene del corazón, pero no vemos que tiene mayor influencia. La gente no necesita incentivos cuando hay niños. Si el individuo involucrado tuviera algún compañero de delito, podría convencerlo a pensar dos veces el valor de su lealtad, pero no le vemos más impacto que el comunicacional”.

Por otro lado, el ex Fiscal Alejandro Peña ve el lado positivo del asunto. “En estos casos graves, donde corre peligro la vida e integridad física de una niña. Lo importante es hacer todos los esfuerzos para salvar y recuperar pronto a la víctima. en este punto ayuda mucho la colaboración ofrecida”, señaló el ex persecutor.

En la misma línea de Peña, el ex Fiscal de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, defiende la postura de Farkas.”No me parece que este ofrecimiento afecte de sobremanera la investigación, porque se trata de incentivar la búsqueda de la menor en todos los lugares, y el autor ya está identificado. En cierta medida intensifica la búsqueda por parte de otras personas que pueden ayudar a evitar la fuga del responsable”, indicó.

Finalmente el ex Jefe de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, Héctor Arenas, cree que este actuar puede conducir a pistas falsas. “Ofrecer algún tipo de recompensa genera por sí sólo una serie de efectos no deseados, principalmente en cuanto a información que es necesaria descartar y da pie a que personas con algunas patologías psiquiátricas o simplemente graciosos, distraigan el accionar de la policía, incluyo a quienes ilusoriamente creen tener habilidades sobrenaturales”, explicó.