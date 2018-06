Aurora Silva Quintana, dedicada a las terapias esotéricas, presentó una acción legal contra el alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira Peralta (Ind. DC), con el objetivo de que este reconozca y cancele una supuesta deuda de $37 millones.

La mujer asegura que desde el año 2015 el jefe comunal la contrató con el fin de que le realizara “trabajos esotéricos y terapias complementarias de sanación, como también prestar asesorías en ciertos proyectos destinados a ejecutarse en el trabajo” de Marcelo Pereira. Junto con ello se sostiene que la comerciante debió atender igualmente al hermano del jefe comunal, Óscar Pereira, ex seremi de Transportes.

Según lo afirmado por Aurora Silva, los servicios que habrían sido solicitados por el alcalde tenían un costo de 1 millón de pesos mensuales. Además, la trabajadora señala que éste se había comprometido a cancelar su deuda de $37.000.000 el 28 de diciembre de 2017, lo que -según asegura- no se cumplió.

Silva detalla que las terapias esotéricas comprendían largas jornadas de trabajo, con la finalidad de que el alcalde de Coquimbo “pudiera superar las crisis de pánico que padece”.

Consultado por esta acción judicial, el alcalde (s) y administrador municipal, Patricio Reyes, señaló al diario El Día de La Serena que “no le dan mayor importancia”. No obstante, el representante de Marcelo Pereira adelantó que cuando el edil sea notificado de la supuesta deuda, “va a decir que no la reconoce, porque es la verdad: Él no tuvo ni tiene una obligación pendiente con la señora Aurora”. En ese sentido, agregó que el vínculo de la esotérica era con el hermano del jefe comunal.

“Claramente creemos puede haber otra intención, política o económica, lo desconocemos”, concluye Patricio Reyes respecto a la finalidad que a su juicio habría detrás de esta acción legal.