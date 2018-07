Se trata del gigante de ventas en el mundo. Un monstruo de la comercialización cuyos servidores colapsan en su “día de ofertas” o “prime day“. Es Amazon, cuyos trabajadores en sus dependencias de España están en huelga y este martes fueron duramente reprimidos por los cuerpos de seguridad de esa nación.

Hoy transcurría, en normalidad, la segunda jornada de huelga de los trabajadores de Amazon hasta que, sin motivo aparente, los cuerpos de seguridad arremetieron contra los trabajadores. Algunas fuentes, que medios locales españoles no precisan, indicaron que la carga se ha producido cuando los huelguistas han intentado frenar la entrada de camiones en el recinto logístico.

Los sindicatos con representación en Amazon estimaron en un 80% la adhesión de los trabajadores a la huelga. La central sindical de Comisiones Obreras denunció la negativa inicial de la empresa a que los miembros del comité de la empresa entraran al centro de Amazon, aunque finalmente pudieron acceder a la plataforma logística.

Detenidos

La represión policial se saldó con varios detenidos, uno de ellos “con una herida abierta en la cara provocada por un golpe de un policía”, informó uno de los representantes sindicales.

Dos diputados de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez y Ana Marcello, visitaron a los dos huelguistas que estaban detenidos en la Comisaría de Coslada, para mostrarles su apoyo y exigir su puesta en libertad. Ambos fueron detenidos en el piquete de la planta de Amazon.

Los detenidos fueron puestos en libertad tras ser acusados de delitos de desobediencia y de atentado contra la autoridad, pues en los altercados, varios agentes han resultado heridos levemente, según fuentes de la Policía.

Los trabajadores del mayor centro logístico de Amazon en España, situado en San Fernando de Henares (Madrid), cumplen 36 horas de huelga que tienen previsto finalizar este miércoles. Los trabajadores demandan que se mantenga su convenio colectivo propio –más garantista que el sectorial por el que se rigen actualmente– y una cláusula de garantía salarial, con un compromiso de subidas salariales para los próximos años.

Los representantes sindicales ratificaron que mantendrán la convocatoria ya que, por el momento, no se ha llegado a un acuerdo con la empresa con relación al Convenio sectorial “impuesto unilateralmente”, y que pretenden “eliminar” para volver a regirse por el Convenio “propio”, explica Marc Blanes, miembro del comité de la empresa y portavoz del sindicato. “Hasta que no haya un preacuerdo firmado, no hay opciones de desconvocar la huelga”.

El más rico del mundo

Mientras los patronos de Amazon se niegan a resolver las peticiones laborales de sus trabajadores en España, hoy diversos medios divulgaron que el fundador de la empresa, Jeff Bezos, superó este lunes una fortuna acumulada de 150 mil millones de dólares, convirtiéndose en el hombre más rico de la historia moderna.