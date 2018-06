El informe anual de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que en 2017 Colombia registro un total de 7,7 millones de personas desplazadas, convirtiéndose así en el país con mayor número de desplazados internos en el Mundo.

El país suramericano lidera esta penosa lista debido a la cruenta guerra que viven los residentes de algunas zonas, rurales en su mayoría, quienes a pesar de las iniciativas de paz entre el Gobierno y los grupos insurgentes que hacen vida en el territorio han sufrido las consecuencias del conflicto armado.

Según el informe de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) durante el 2017 resultaron desplazadas 91.431 personas más que en 2016. Asimismo, en ese año la Agencia reportó 124.295 desplazados más en comparación a 2015.

2.9 million more refugees fled their home countries between 2016 and 2017.

That's the biggest increase we have seen in a single year. Ever.https://t.co/EvzFVc3nZl

— UN Refugee Agency (@Refugees) June 19, 2018