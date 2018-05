Tras los resultados electorales del pasado domingo 20 de mayo, en el cual resultó reelecto Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, para el período 2019 – 2025, han surgido diversas voces de analistas con recomendaciones y sugerencias urgentes para el jefe de Estado, a fin de atender la crisis económica del país.

El escritor y analista Luis Britto García, publicó el artículo “Segundo Debut”, este fin de semana en su blog, en el cual realiza varias sugerencias a Maduro, en el marco de lo que el analista considera “el cuarto cheque en blanco” que le otorga el pueblo venezolano al mandatario.

Dice que se trata de un “generoso cheque” con más de 6 millones de votos, pero advierte que “es un cheque que rebaja el elevado cociente de participación de anteriores elecciones a 53,9%, señal de que el talonario puede ser limitado”.

Para Britto García resulta urgente tomar medidas para “la aniquilación de la legión de bachaqueros multimillonarios, medianos y artesanales que trafican a la luz pública con bienes subsidiados y necesidades populares”.

“Queremos que de una vez por todas se cierre o por lo menos se controle exhaustivamente una frontera por donde se desangra el 40% de lo que Venezuela produce o importa”, agrega el analista en su artículo.

Destaca la necesidad de un control informatizado previo y posterior del ingreso y el gasto público “que fiscalice el cumplimiento de las metas y programas previstos” en todas las instancias de la administración pública.

Y agrega la necesaria “expulsión inmediata del sector público de quien intente sancionar normas o medidas neoliberales”.

Por su parte la sociólogo y analista, Maryclen Stelling, dijo este domingo en entrevista a una televisora privada, que es necesario tejer puentes con otros sectores del país e incorporarlos en las propuestas para la atención de la crisis económica.

“Primero hay que cambiar el discurso en referencia al adversario, ver que no es el enemigo al que tengo que destruir y del que me tengo que burlar. Hay que entender que en solitario no se puede arreglar el país, porque hay descomposición en muchos sectores”, afirmó Stelling.

Insistió en que es necesario que la oposición también se revise, porque es necesaria una oposición que haga contraloría al Gobierno. “La oposición debe en este momento revisarse descarnadamente para entender por qué las fuerzas de la violencia son las que en realidad mueven a su gente”, dijo la analista.

Por su parte el director de Hinterlaces, Oscar Schemel, entrevistado en el mismo programa, cuestionó la actitud de la oposición, que llamó a la abstención en las elecciones pasadas y reiteró que la crisis no se resuelve pidiendo una intervención extranjera.

Destacó la necesidad de incorporar “interlocutores más representativos dentro de la democracia venezolana”, para participar en un diálogo con el Gobierno.

“Hay otros sectores muy importantes: las organizaciones populares, los sindicatos, el sector privado, los jóvenes, los pensionados, entre otros. Se trata de múltiples sectores que pueden participar y ser, incluso, mucho más representativos que la oposición extremista”, aseguró.

Por su parte la economista Pascualina Curcio, insistió en la urgente necesidad de acabar con la tasa cambiaria especulativa que impone Dolar Today y que genera una inflación inducida que impacta severamente el consumo de la población.

En un artículo publicado en una web local, Curcio explica que “la manipulación del tipo de cambio ha generado un deterioro del poder adquisitivo, la disminución de la capacidad de compra y la disminución de las cantidades que compramos”.

“Lo ideal sería eliminar y prohibir los portales web y cuentas de redes sociales a través de las cuales se publican los valores ficticios de la moneda”, agrega Curcio.

Destaca una serie de recomendaciones para estabilizar la economía, entre las que señala crear un tramo cambiario “en el que solo se oferten y demanden divisas por parte de particulares”, las empresas trasnacionales deberán valorar activos y ganancias de acuerdo a ese tipo de cambio que marque la tasa entre particulares; mientras que el Estado deberá establecer un máximo en la asignación de divisas a las empresas.

Luego de haber sido juramentado como presidente reelecto de Venezuela ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Maduro anunció seis líneas de acción para alcanzar el éxito en la nueva etapa del gobierno, y pidió apoyo y propuestas, de todos los sectores del país, para garantizar la recuperación económica y la paz del país.