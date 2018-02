Empresario desempolva su particular historia con el ex frentista El dueño del Liguria y el “Negro” Palma Salamanca: Los disímiles destinos de dos ex compañeros de las JJCC En The Clinic, Marcelo Cicali recordó distintas vivencias compartidas con el ex frentista condenado por la muerte de Jaime Guzmán, exhibiendo los contrastes de la izquierda ochentera enfrentada a la denominada transición a la democracia.