Al ex candidato presidencial José Antonio Kast no le agradó la reunión que Joaquín Lavín, actual alcalde de Las Condes, sostuvo con su par de Recoleta, Daniel Jadue, para profundizar en los detalles del sistema de construcción y arriendo de departamentos que plantea el alcalde comunista, con la idea de superar los problemas habitacionales de familias vulnerables.

La idea de la Inmobilaria Popular es innovadora y replicable. Ahora hay q hacerla para la clase media. Gracias alcalde @danieljadue por la reunión. pic.twitter.com/qapcnWllQu — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) January 31, 2018

La iniciativa conocida como “inmobiliaria popular” consiste en la creación de un edificio de 5 pisos con 38 departamentos, destinados a todas aquellas familias que no puedan acceder a un hogar digno, con todos los espacios necesarios y básicos de un hogar (baño, cocina, living, habitaciones, etc). Los arrendatarios beneficiados deben comprometerse a pagar el 25% de su ingreso familiar y no exceder un máximo de 6 personas en el hogar.

El proyecto llamó la atención de varios alcaldes de comunas de la Región Metropolitana, entre ellos Lavín, quien no ve con malos ojos replicar el proyecto de Jadue en su comuna.

Lo anterior produjo molestia en José Antonio Kast, quien vía Twitter emplazó a Lavín indicándole que “una vez más das piso al populismo del alcalde PC Daniel Jadue que tiene como modelo Venezuela y Cuba”.

Lavín no tardó en responderle el tweet, replicándole que no es comunista, sino que de la UDI, y que eso no significa que encuentre malo lo que propone un miembro del PC. “Si algo es bueno, es bueno independiente de quien lo propone”, remató.

No soy comunista. Soy de la udi. Pero eso no significa q voy a encontrar todo malo pq lo propone un PC. Si algo es bueno, es bueno independiente de quien lo propone — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) January 31, 2018

El proyecto inmobiliario de Jadue fue liderado por Juan Sabbagh, Premio Nacional de Arquitectura 2002, y es concordante con las medidas sociales que se han implementado en esa comuna, como la farmacia y óptica popular.

El Ciudadano