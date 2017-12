El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, llamó a iniciar”un proceso de unidad desde la DC hasta el Frente Amplio” como fórmula de oposición al próximo gobierno de Sebastián Piñera y poder competir en la próximas elecciones.

“Planteamos un proceso de unidad amplio y sin exclusiones desde la DC hasta el Frente Amplio. Yo sé que vamos encontrar resistencia en algunos sectores de la DC y seguramente también en algún sector del Frente Amplio”, expresó el también diputado por el distrito 13, quien agregó en entrevista con el diario La Tercera que “si no logramos hacer un esfuerzo y juntarnos (…) creo que no tendríamos mucho futuro en las próximas elecciones”.

Teillier destacó que este proceso de de unidad no implica conformar una nueva coalición, aunque advirtió que “si queremos pensar en grande hacia el futuro no nos queda otro camino que la unidad”. A la vez recalcó: “hay que dejar de lado los intereses personales, (…) a veces cuestiones de principios, que parecen que son de principios, pero no son de principios”.

“Yo lo advertí antes de la segunda vuelta. El llamado fue: ‘Mire, cuidado, si la derecha nos gana no va a ser para gobernar un período, van a buscar por lo menos gobernar dos períodos’. Y yo creo que lo van a hacer. Tienen todas las herramientas, tienen toda la fuerza para hacerlo. Entonces, nuestra tarea es difícil, no es fácil”, pronosticó el presidente del PC.