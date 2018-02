Cerca del mediodía de este jueves y tras la inauguración de la “Plaza Artesanos” en el Barrio Mapocho, el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se mostró contento por la decisión de la Corte de Apelaciones de darle el visto bueno a la realización de la Fórmula E. El DC considera a la actividad como el máximo evento deportivo que tendrá Santiago en el año, por lo que -ha señalado- “hay mil razones para defenderlo”.

“Nos tomamos con alegría que la Corte de Apelaciones nos haya dado la razón. Ahora espero que disfrutemos este espectáculo de nivel internacional que tendremos en el corazón de Santiago. Espero que una vez terminado, los ciudadanos y los organizadores de la Fórmula E digan ‘valió la pena’. Nunca antes en la historia habíamos tenido un evento de esta magnitud en Santiago”, señaló Orrego.

Pero su felicidad se vio interrumpida cuando fue consultado por las críticas del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien señaló no estar de acuerdo con la realización de este evento.

“El alcalde de Santiago en un principio se mostró muy contento, dijo que le encantaba, que la ciudad la recibía con los brazos abiertos y que lo que más le gustaba era el recorrido. Yo creo que hay gente que le tiene miedo a las críticas, yo defiendo mis decisiones hasta el final y no me bajo del caballo en la mitad de la carrera, para eso hay que tener el espinazo muy duro y el cuero también”, disparó el Intendente. Dicho esto, agregó: “Si cada vez que nos critiquen en Santiago vamos a deshacer las decisiones que hemos tomado, no habría ni ciudad ni políticas públicas”.

Por otro lado, al ser interpelado sobre por qué el evento no se realizó en otra comuna de la Región Metropolitana, Orrego fue enfático: “Esta carrera era en el corazón de la ciudad o no era, no se podía negociar. Como ha dicho el organizador, hay 115 ciudades que la querían. Nosotros teníamos que tomar una decisión y lo hicimos, entre ellos el alcalde Alessandri”.

El Intendente sostuvo, además, que a su juicio se ha “cuidado bien el patrimonio” y se han derribado “todos los mitos posibles”. “Yo dejo mi puesto el 11 de marzo y los futuros encargados decidirán si es bueno este tipo de actividades deportivas en Santiago y que seamos vistos por 200 millones de personas”, concluyó.

El Ciudadano