A escasas horas del cambio de mando, la Presidenta Michelle Bachelet elogió el apoyo que ha tenido en su última gestión y aseguró que “termino mi mandato tranquila”.

Cuando iba rumbo a La Moneda, la mandataria conversó con 24 Horas y manifestó que “las cosas que a uno le calientan el alma, es cuando la gente da las gracias, uno no pide que den las gracias, pero eso sirve y emociona”.

“Saber que gente de La Victoria y otros lugares, donde los papás y abuelos no tuvieron ninguna oportunidad y los hijos pueden ir a la universidad gracias a la gratuidad, vale la pena, por eso me voy tranquila”, expresó.

Bachelet llegó a La Moneda minutos antes de las 08:30 horas. Tras ello, recibió el saludo oficial de la guardia de palacio, se tomó la última fotografía junto a sus subsecretarios y, finalmente, la misma junto a sus ministros en el Patio de Los Naranjos, a las 09:00 y 09:30 horas, respectivamente, según informó Radio Bío Bío.

Durante su salida desde la Casa de Gobierno está pactado que pase la última revista a su regimiento escolta, para luego dar inicio a su viaje en dirección al Congreso Nacional, en Valparaíso, y formar parte de la ceremonia de cambio de mando frente al Congreso Pleno y más de 1.300 invitados.

Sobre el rumbo que emprenderá tras dejar el cargo, Bachelet aseguró que tiene la intención de quedarse en Chile, pero que va a ver “lo que depara el destino”. En este sentido, agregó que su idea es ayudar a causas importantes de mujeres, niños y salud.

“Voy a estar presidiendo comisiones internacionales que me han ofrecido, pero eso no es un cargo, no tiene salario, uno dirige un grupo”, sostuvo

