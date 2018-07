El primer vicepresidente de Irán, Eshaq Jahanguirí, presentó este lunes un plan para seguir vendiendo el petróleo iraní al extranjero pese a las sanciones de Estados Unidos contra el sector, que entran en vigor el próximo mes de noviembre.

La primera estrategia consiste en ofrecer el crudo a través de la bolsa de valores nacional, explicó Jahanguirí en un discurso, retransmitido por la televisión estatal. Según el vicepresidente, el sector privado puede comprar petróleo de forma transparente en la bolsa y luego exportarlo.

“Estados Unidos se ha enfocado en el petróleo de Irán y no quiere que se venda”, denunció Jahanguirí, quien agregó que esta medida es “una guerra psicológica”.

Jahangiri indicó que “ya se está ofreciendo petróleo en la bolsa, unos 60.000 barriles por día“, pero hasta el momento “eso ha sido solo para las exportaciones de productos derivados del petróleo”.

Subrayó que la intención de Washington de prohibir las exportaciones iraníes es “una decisión imposible” y que Irán ya ha comenzado negociaciones con “países amigos” para seguir vendiendo su crudo.

“En esta batalla petrolera, cualquier país que quiera hacerse con el lugar de Irán en el mercado del petróleo será culpable de alta traición contra la nación iraní”, añadió Yahanguirí, en alusión a Arabia Saudí.

El rey saudí, Salman bin Abdelaziz, confirmó que se ha comprometido a incrementar la producción de crudo a petición del presidente estadounidense, Donald Trump, para compensar “cualquier potencial déficit de suministro”.

Trump afirmó previamente en Twitter que le pidió al monarca saudí un aumento de hasta dos millones de barriles diarios para contener los precios de petróleo debido a “la agitación y disfunción en Irán y Venezuela”.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018