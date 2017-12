Este galán un poco pasado de kilos dice por ejemplo: “primero me tendrás que pagar si salimos en una cita, pero no a mí, sino que a mi esposa por si llega a aparecer, y ella sí es una bebedora. El sexo no está asegurado después de esto, si estoy interesado pondré mi ropa interior sobre la mesa, dóblala en tres y guárdala en tu cartera. Devúelvemela lavada y lo haremos. No me gustan las mujeres que no son superficiales y es un plus si usas el perfume de mi madre”. ¿Saldrías con él?