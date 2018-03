José Antonio Kast cargó duramente la tarde de este miércoles contra la Universidad de Concepción, a quienes acusó de censura por la cancelación de una actividad que se iba a realizar en la casa de estudios este jueves y en la que él figuraba como gran invitado.

A través de Twitter, el ex diputado escribió “La Universidad de Concepción, cuna del MIR, le tiene miedo a un ex Diputado de derecha. Invitan a @camila_vallejo y a @giorgiojackson pero a mí me censuran por pensar distinto #RecuperemosChile”, adjuntando la imagen del afiche en el que se puede leer su nombre.

La Universidad de Concepción, cuna del MIR, le tiene miedo a un ex Diputado de derecha. Invitan a @camila_vallejo y a @giorgiojackson pero a mí me censuran por pensar distinto #RecuperemosChile pic.twitter.com/nG8uTc9YHu — José Antonio Kast (@joseantoniokast) March 14, 2018

La institución universitaria respondió al diputado mediante comunicado oficial a través de la misma vía, asegurando que la cancelación del evento tiene que ver exclusivamente con la normativa interna de la universidad.

De hecho, en el texto viralizado a través de la red social se puede leer que, además de la actividad de Kast, se han cancelado otras en las que participarían otros actores del panorama político como Alejandro Guillier o Alejandro Navarro.

Sin embargo, el comunicado no fue suficiente para Kast, que volvió a publicar un incendiario mensaje contra la institución, asegurando que era “una vergüenza” y que él no pertenece a ningún partido político.

“Yo no tengo partido político ni estoy juntando firmas. No soy Diputado ni candidato. Si una Universidad le tiene miedo a lo que yo puedo decir en un foro de estudiantes titulado “Servicio Público”, esa institución no merece llamarse Universidad. Una verguenza la UdeC”

Este es el tuit que publicó: