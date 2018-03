José Antonio Kast fue invitado al programa de La Red, ‘Mentiras Verdaderas’, en donde usó el espacio para lanzar bastantes críticas al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Durante la entrevista, el conductor del programa, Eduardo Fuentes, le preguntó al ex aspirante a La Moneda sobre las iniciativas que lleva adelante Jadue, entre las que destacan la farmacia popular y su más reciente y aplaudido anuncio, la inmobiliaria popular.

Frente a esto, Kast criticó al jefe comunal señalando que en vez de tratar de convertir Recoleta en “su feudo”, se debería preocupar de la mala atención que tienen los hospitales de la comuna que tiene a cargo.

Ante tales declaraciones, Daniel Jadue decidió usar las redes sociales para responder al ex diputado. Es por eso que escribió: “Le aviso a José Antonio Kast que en Recoleta no hay hospitales. Lo invito a conocer nuestra comuna antes de hablar de cosas que no conoce. Y le sugiero no mentir y menos intentar desinformar”.

Pero las palabras de Daniel Jadue a través de Twitter no quedaron ahí, pues luego volvió a redactar un mensaje hacia Kast por la crítica que éste hizo a las farmacias populares.

“Increíble que algunos aun no entiendan que en el sistema público no se entregan todos los remedios y que las Farmacias Populares venden precisamente esos, a valores que implican un 70% de ahorro para nuestras familias. No saben nada de cómo viven los chilenos“, señaló el alcalde de Recoleta.

