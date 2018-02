El valor de la empresa Snap Inc. —propietaria de la aplicación de mensajería instantánea Snapchat— ha caído luego de que la estrella de TV Kylie Jenner criticara la aplicación, informa The Independent.

“¿Alguien más ya no abre Snapchat?. O soy solo yo….esto es muy triste”, escribió Jenner en un tuit el pasado miércoles.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018