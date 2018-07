Una mujer trans identificada como Ámbar denunció al local “La Taberna” ubicado en la calle Chacabuco de Valparaíso, por una serie de discriminaciones contra su persona.

Según relató la afectada al diario La Estrella, los hechos sucedieron este sábado y comenzaron en la fila de ingreso al local, cuando uno de los guardias se acercó a ella y a su acompañante y les dijo que “mejor no entrara”, porque -según el funcionario del recinto-, “ya dos veces hemos tenido problemas con transgéneros que quieren usar el baño de mujeres”.

A pesar de la “advertencia”, Ámbar dice que igual entró, y una vez adentro, cuando quiso ir al baño de mujeres, la persona a cargo de los sanitarios le bloqueó el paso diciéndole que “allá está el baño de hombres”. Ante esto, Ámbar respondió que ya lo sabía, pero que ella es mujer y que ocuparía el espacio que le correspondía.

“Le dije que yo podía esperar a que salieran todas las mujeres del baño, y que de ahí yo entraba, pero no, no me dejó entrar porque según ella yo tenía que ir al baño de hombres”, explicó la mujer, que tras esta situación, pidió hablar con el dueño del centro de eventos, identificado como Rodrigo Aguilera.

“Me dijo que no sabía nada de lo que había pasado, pero que iba a averiguar para solucionarlo. Mientras tanto, me ofreció usar su baño particular y todo bien. El problema fue la segunda vez que le pregunté si podía usar el baño de mujeres, pues estaba con otra actitud y me dijo: ‘Déjate de molestar, maricón'”, contó la mujer.

Consultado por el diario La Estrella sobre este episodio, Aguilera afirmó que “este es un local familiar, no trabajo con jóvenes, y a esta persona se le explicó afuera el tema de los baños. Ella accedió y dijo que no había problema, pero después empieza a tomar, va al baño de mujeres y empuja a la guardia porque quiere usar ese baño. Las damas se empezaron a molestar y para evitar problemas accedí a hablar con ella”.

El dueño del local agrega que le dio la opción de usar su baño particular tres veces, “pero después con los tragos empezó a insultar a todas las personas y a tratarme de homofóbico. Pero no lo soy: por muchos años trabajé con transformistas”, añadió el dueño del local.

Esta versión es desmentida por Ámbar, quien señala además que ninguna mujer reclamó por su presencia, por lo que anunció que pedirá asesoría para iniciar acciones legales: “Participo en una organización con la oficina de la diversidad de la municipalidad de Valparaíso, y voy a pedir asesoría para tomar acciones legales. Aquí hubo discriminación y esto no puede seguir pasando en pleno siglo 21”, concluyó la mujer.

Foto local: Jorge Severino