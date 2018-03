En un dolor de cabeza para el equipo del presidente Sebastián Piñera se ha vuelto la designación del nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), puesto aún vacante a pocas horas de asumir el gobierno y de suma importancia en el marco de las reformas de seguridad anunciadas por el mandatario.

Según El Periodista, el Ejecutivo ya habría desechado entregar el cargo al contralmirante (r) Óscar Aranda, ex director de inteligencia naval mencionado en un escándalo de espionaje con Perú y denunciado por distribuir “listas negras” al interior de la Armada, basadas en la ideología y orientación sexual de una serie de personas.

La opción de Aranda, planteó el medio, entró en conflicto con la propuesta realizada por el ex comandante en Jefe del Ejército, general (r) Óscar Izurieta, junto a Andrés Allamand, quienes promovieron al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división (r) Hernán Mardones, para controlar la agencia.

Tras la compleja disputa interna, Piñera habría descartado escoger a un ex militar como timonel de la ANI, inclinándose más por el nombramiento de un civil como el ex fiscal Gonzalo Yuseff, quien dirigió el organismo en la anterior administración y que, de acuerdo a observadores del proceso, no se descartaría que vuelva.

A inicios de este año, entrevistado por Teletrece, Gonzalo Yuseff no descartó sumarse al nuevo gobierno de Piñera. Aprovechó también de apoyar al hoy renunciado general director de Carabineros Bruno Villalobos. “Tengo buena impresión de Villalobos y de su experiencia. Si hay algo de lo que sabe, es de inteligencia. No tiene falencias en ese sentido”, expresó.

En su oportunidad, la gestión de Yuseff no estuvo exenta de críticas. En mayo de 2010, según publicó el sitio web Verdad Ahora, a través de un insólito “copy paste” de noticias de internet y entradas de Wikipedia, el entonces mandamás de la ANI trató de convencer al Ministerio Público de que en Chile existía una red de terroristas islámicos.

Habían pasado sólo cuatro días desde que el estudiante paquistaní Mohammed Saif Ur Rehman Khan, traído al país por una funcionaria de Cancillería, había sido detenido e incomunicado en la embajada de Estados Unidos bajo la sospecha de estar “contaminado” con trazas de explosivos, situación que movilizó inmediatamente al entonces Ministerio del Interior de Rodrigo Hinzpeter.

El Oficio Secreto Nº 005/2010 de la ANI, al que Verdad Ahora tuvo acceso, comprobó que no se necesitaron suficientes recursos para nutrir la hipótesis de Hinzpeter, quien manifestaba en los medios que Chile enfrentaba un “incipiente terrorismo criollo”, impulsado por una asociación ilícita comprendida por anarquistas, radicales islámicos, mapuches y el Grupo Lautaro.

Las imputaciones fueron completamente desvirtuadas luego del sobreseimiento solicitado por la propia Fiscalía, ante falta de pruebas, en el caso contra Khan. El jefe de la Dipolcar (inteligencia de Carabineros) en la época era Bruno Villalobos.

Sin citar fuentes, al más fiel estilo de “El Rincón del Vago”, Yuseff empleó notorias publicaciones de BBC News, Al Jazeera y Wikipedia para describir los “lineamientos generales” de “atentados yihadistas” en el mundo, bastando solo con traducir del inglés, y no precisamente en forma correcta, lo publicado en esas plataformas, de manera tal que se entendiera como un análisis propio de la ANI.

Puedes leer la comparación de textos en este enlace.

El Ciudadano