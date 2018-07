В Тимашевском районе прошёл сильнейший град размером с куриное яйцо! . Выкошены поля и разбиты автомобили… комментарии излишни… Очень надеемся, что обошлось без жертв🙏 @archyz_online 🌲🌲🌰🌳⛺🍃🌲🍄🌲🏕🌲🌄🌲🌳🌲 #ARCHYZ_ONLINE #Архызонлайн #архыз#кавказскиеканикулы#кавказ#северныйкавказ#archyz#горы#kchr09#Russia#домбай#эльбрус#лагонаки#цей#гудаури#kmv_26#юфо#архызski#архызpark

