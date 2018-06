El hallazgo de los especialistas pertenecientes al Instituto de Investigación de la Salud Estadounidense revela que las mujeres con tendencias al “aborto espontaneo” tienen posibilidades de concretar con su ciclo de embarazo si en su organismo son portadoras en buena medida de esta Vitamina, lo opuesto de las féminas que gozan de la Vitamina en baja porción.

Asimismo, las víctimas de la interrupción involuntaria del proceso del embarazo tienen grandes posibilidades de estar encinta nuevamente con la dosis suficiente de la Vitamina D. “Nuestros hallazgos dicen que la Vitamina D puede desempeñar un papel protector en el desarrollo del embarazo” afirmó Sunni L. Mumford, doctor del departamento de epidemiologia de la Universidad Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Eunic Kennedy Shriver.

A través del portal web de esta organización se dejó conocer que aun la tesis no ha finalizado, no se puede diagnosticar en la fase de “causa y efecto” por ende no es una orientación determinante, llevarán a cabo más estudios en base al tema.