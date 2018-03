La eyaculación precoz es una alteración muy frecuente que se produce sin control, sin mínima estimulación sexual e imposibilita seguir con el coito para satisfacerse a sí mismo y a la pareja, puede también producirse antes o justo después de la penetración.

¿Pero a qué se debe esto? Los factores psicológicos, la tensión y el nerviosismo provocan que el hombre eyacule, ya sea porque se trata de un nuevo encuentro sexual o por haber fallado en casos anteriores. Este estado de ansiedad, provocado por el miedo a volver a fallar, lo inducirá a eyacular de forma precoz nuevamente, entrando en un círculo vicioso.

Por esta razón, se ha creado un aerosol con una mezcla de lidocaína y prilocaína, que actúa directamente en el glande e impide que los hombres puedan eyacular en un tiempo próximo al que lo hacen los que no tienen ese problema, unos cinco minutos después de la penetración.

Los que la sufren eyaculan en uno o dos, con lo que si multiplicamos ese tiempo por tres, cuatro o cinco, como lo hace este aerosol, según los ensayos clínicos, se consiguen más minutos y más placer.

Según una encuesta realizada a más de 2.000 personas por grupos farmacéuticos, solo el 13 % de la población reconoce que padece eyaculación precoz y el principal motivo para no decirlo abiertamente es la vergüenza, lo que hace también que ocho de cada diez hombres no acudan a un especialista para tratar este problema. El resto que no va a consulta es porque considera que la eyaculación precoz no es un problema grave para la salud, otros porque la pareja del paciente no se involucra o porque creen que no tiene solución.

Especialistas españoles señalan que los hombres suelen mostrarse reacios a hablar del problema por la naturaleza personal del mismo, aunque el compartirlo con un médico es el primer paso para mejorar la vida sexual de los pacientes.

Además, manifiestan que es un problema “frecuente y angustioso”, que crea un círculo vicioso en el que la reacción emocional del paciente y la pareja a la patología puede exacerbar y perpetuar el problema.

Y aunque es una alteración que necesita tratamiento, hasta ahora se han desarrollado pocos. Expertos españoles expresaron que existe un medicamento oral aprobado para esta alteración, que actúa a nivel central, de forma parecida a como lo hacen los antidepresivos, pero tiene bastante efectos adversos.