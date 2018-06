Algunos pacientes oncológicos que han salido satisfactoriamente del tratamiento a su enfermedad, tienden a recaer de manera inhóspita en el cáncer justo cuando se pensaba que todo marchaba bien y casi siempre fallecen. Este desmejoramiento en la salud del paciente con cáncer y que conlleva a la metástasis se debe a que las células durmientes se despiertan, actuando como células madre y regeneran el tumor original propagándose a nuevos órganos, según los médicos oncólogos.

Conocer el por qué las personas que sobrellevan esta patología aparentemente curados recaen ante el padecimeinto es una respuesta que llevó diez años descubrir a los Científicos Vall d’Hebron del Instituto de Oncología (VHIO), quienes afirman que existe la posibilidad de crear fármacos para eliminar las células tumorales durmientes causantes de la resistencia a los tratamientos y de recaídas de personas conocida como el factor epigenético TET2 .

Los resultados del estudio liderada por el investigador del Grupo de Células Madre y Cáncer del VHIO Héctor G. Palmer e Isabel Puig, autora y miembra de la organización fue publicado en el The Journal of Clinical Investigation.

El investigador Palmer explicó que en el organismo hay mecanismos moleculares que obligan a las células muertas ha no crecer. Detalló que los fármacos ciertamente frenan el crecimiento de los tumores haciendo que fallezcan las células que proliferan (buenas) y no las que están dormidas, estas últimas no son detectables y están dispersas en el organismo como semillas y resistiéndose a los tratamientos.

“Para los pacientes es importante confiar en que los tratamientos funcionarán y que, en caso de buena respuesta, la enfermedad no volverá a aparecer, pero hasta ahora esta es una promesa que no se les puede hacer, lo que genera a los pacientes angustia, pensando que pueden recaer en el futuro”, expresó Palmer.

También refiere que en este estudio de una década han participado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la fundación Fero, el Instituto de Salud Carlos III, Ciberonc y Cellex.

Factor epigenético TET2

De acuerdo con Héctor G. Palmer el identificar las células durmientes y aislarlas es determinante para evitar la recaída de los pacientes con cáncer como los de colon, mama, pulmón, glioblastoma, melanoma entre otros.

“Este factor actúa como si fuera un director de orquesta que conduce con precisión la actividad del genoma para que se recoja ordenadamente y obliga a la célula a dormirse sin perder todo su futuro potencial maligno”, dijo el oncólogo.

El trabajo ha servido para demostrar que la eliminación artificial de TET2 es efectivo para matar a todas las células con alteración de los tejidos, convirtiéndose por tanto en una nueva diana terapéutica.

“Desde que identificamos TET2 como el talón de Aquiles de las células durmientes, estamos desarrollando nuevos fármacos para bloquear su actividad enzimática. Estos fármacos permitirán eliminar las células resistentes de los tumores y prevenir futuras recaídas” ha asegurado Palmer.

La investigación de estas células durmientes no solo ha servido para identificar a TET2 como posible diana, sino que también define un biomarcador para identificar estas células durmientes y resistentes a los tratamientos.

“TET2 es un enzima que oxida el genoma tumoral dejando una huella (la 5-hidroximetilcitosina o 5hmC) que puede medirse con técnicas convencionales de laboratorio. Nosotros hemos demostrado que una alta actividad de TET2 implica altos niveles de 5hmC y una mayor posibilidad de resistir a los tratamientos y de que los pacientes recaigan”, acotó el médico.

“Detectando las células con 5hmC podemos predecir si un paciente resistirá a los tratamientos y si recaerá”, manifestó.