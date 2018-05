Un cliente del supermercado Lider de calle Prieto Norte, en Temuco, Región de La Araucanía, denunció la presencia de “larvas” al interior de la carne que compró. Además, asegura que él y su familia “se encuentran con tratamiento médico debido al consumo del producto”, según informó Radio Bío Bío. Se trata de carne proveniente de Argentina.

El afectado -Jaime Sánchez- asegura que al momento de consumir la carne junto a su familia, se percató de anomalías en el producto. Consultó con un veterinario, quien le aconsejó que hiciera examinar el producto en algún centro médico. Sánchez explica que ni en el Servicio de Salud ni en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) recibieron la carne, por lo que tuvo que acudir a una clínica privada. De acuerdo a lo consignado por Radio Bío Bío, la carne presentaba “cisticercosis muscular y de tejido conjuntivo”, que es la presencia de formas larvales en los tejidos.

“Fui al Servicio de Salud, me dijeron que ellos no recibían carne y que hiciera la denuncia por internet, y después de 30 días me darían respuesta. Yo no quedé conforme con eso, fui al SAG y tampoco me pescaron mucho. Seguí insistiendo, y fui a un doctor, quien logró que la analizaran en la Clínica Alemana”, señaló Sánchez a la emisora. Agrega que el supermercado de la cadena Walmart solo le ofreció cambiar el producto o devolverle el dinero de la compra.

Según Walmart Chile, “inmediatamente recibido el reclamo en la tienda, se le ofreció cambiar el producto o la devolución del dinero. Ninguna de las alternativas fue aceptada por don Jaime Sánchez, quien tampoco quiso dejar la muestra del producto para ser analizado”. Añade la empresa que “por los antecedentes que pudimos obtener tras la denuncia, el proveedor señala que lo que se puede deducir al ver la imagen, es que se trata de algo natural del producto, ya que al procesarlo queda expuesta grasa intramuscular como parte del corte, o podría tratarse de un quiste provocado por vacuna, siendo grasa lo más probable. Por lo mismo, la compañía descarta que haya un problema de inocuidad (sic)”.