Un estudio científico realizado en Alemania, reveló que el uso de corbatas puede afectar la función cognitiva de una persona por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro.

El experimento se realizó en el hospital universitario Schleswig-Holstein de Alemania y divulgado en la publicación especializada Neuroradiology.

Para la prueba fueron reclutados 30 hombres saludables. A la mitad se les solicitó que se vistieran con franelas y sudaderas de cuello abierto mientras que la otra mitad de ellos, tuvieron que ponerse corbata con un nudo Windsor muy apretada, lo suficiente como para estar un poco incómodos.

Los investigadores sometieron los participantes a resonancias magnéticas para analizar cómo el uso de las corbatas afectaba sus cerebros. Observaron que los accesorios aplastaban las venas en los cuellos de los participantes y reducían el flujo de sangre a sus cerebros en un 7.5%.

Aunque los expertos afirmaron que tal reducción no sería suficiente para provocar síntomas obvios, dijeron que podría afectar la función cognitiva de los individuos.

El estudio no es el primero que encuentra que las personas que usan corbatas pueden sufrir efectos secundarios. En 2003, investigadores de la New York Eye and Ear Infirmary encontraron que las corbatas muy apretadas podrían posiblemente dañar la visión de las personas a largo plazo.