Un estudio reveló que “el amor real sólo dura lo que dura el efecto de la dopamina en el cuerpo“. Se trata de una sustancia química que genera nuestro organismo y se ocupa de hacernos sentir mariposas en el estomago y ver bellezas donde no siempre las hay. En conclusión, la dopamina es la culpable de hacernos creer que tenemos un alma gemela o que estamos con la persona perfecta.

El neurofisiólogo mexicano Eduardo Calixto González fue el encargado de realizar la investigación y séñaló que “la duración del enamoramiento se debe a la disminución gradual de la dopamina“, un proceso durante el cual el cerebro desensibiliza las emociones.

Sí, es verdad, para muchos esta revelación podrá sonar bastante triste o graciosa, ya que el estudio derrumba la magia de quienes creen tener un amor para toda la vida. De una forma u otra, no nos culpe a nosotros, simplemente somos un canal de difusión de esa información.

Pero tranquilos, que no todo es malo ¡Tranquilo! ¡No cancele su boda todavía! ¡No termine su relación! Recuerde que también existe la costumbre, la aceptación y la tolerancia; y si ya pasaron tres años y aún no se ha separado, quiere decir que ya superó el efecto de la dopamina y que ahora disfruta de una relación madura donde usted y su pareja realmente se conocen y se aceptan con defectos y virtudes.

Ahora, hombres, ya fueron advertidos y saben que después de tres años de relación lo pueden dejar rápidamente o cambiar por un sustituto. Sí, leyeron bien, porque González explica también que la mujer tiene más grande el hipocampo (estructura especializada para la memoria y el aprendizaje) y eso significa que sus dos hemisferios están mejor conectados y, por tanto, madura más rápido y notara sus defectos antes que usted los de ella. Así que para ella es más fácil dejarlo de amar y enamorarse de otro.

De igual manera, ya sabe lo que puede pasar, y como guerra avisada no mata a soldado, nuestro consejo es que vaya planeando una estrategia de reconquista y renovación de votos, para que no lo dejen tan rápido. No sé, digo yo.