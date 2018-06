La actividad sexual ayuda a que el cuerpo produzca la hormona oxitocina, importante para tener un sueño adecuado y placentero. Además, ayuda a establecer la confianza y generosidad entre otras personas.

Toma nota si pasas mucho tiempo sin practicar el sexo y tener orgasmo podrías tener dificultad para lograr el sueño.

2. Cambio de humor y estrés

Si no has tenido sexo en los últimos días seguramente debes presentar altibajos de carácter cambio de humor. Aunque no ocurre en todos los casos, la falta de sexo es una razón del estrés y cambio de emociones. Pues, la insatisfacción sexual estalla en emociones negativas como la irritabilidad, el pesimismo y otras conductas pocas favorables para el entorno social o familiar.

3. Aumento de las fantasías

Cualquier persona con mayor o menor frecuencia sueña o presenta prácticas sexuales durante la noche y que podrían ser ocasionadas por algún estímulo. Sin embargo, cuando estas utopías carnales se repiten y se dan en distintas situaciones del día, es derivado a las ansías que tiene el cuerpo de sentir cariñitos y orgasmo.

4. Piel sana

Hay quienes desconocen que el brillo de la piel se debe a la práctica frecuente del acto sexual, ya que los poros se abren y liberan las impurezas que tienden a acumularse y que originan las imperfecciones de la dermis. Es importante señalar que el sexo no forma parte de un tratamiento estético, pero sí facilita la eliminación de toxinas a través del sudor y activa la circulación sanguínea. En caso de presentar pérdida de brillo en el rostro y más acné de lo habitual, seguramente te hace falta tener sexo. 5. Ser asocial De acuerdo con los expertos de las relaciones amorosas íntimas la falta de experiencias orgasmica pueden traer como consecuencias el aislamiento social, a causa de la reducción de endorfinas. Sustancias hormonales que ayudan a mantenerse en buen estado de ánimo y el interés de estar compartiendo en grupos de personas. 6. Poca felicidad y más dolor Quienes no ejecutan la práctica sexual no pueden mantener la producción de serotonina y endorfinas que son conocidas como las hormonas de la felicidad. Además, son famosas por actuar como un analgésico natural ante los dolores físicos. 7. Inseguridad El sexo no solo mejora la autoestima en las personas, sino que permite que el hombre y la mujer se sientan deseados y atendidos. Por ello, el no mantener relaciones sexuales la persona podría a empezar a ser inseguro en sí mismo y en todas las actividades que desarrolla y podría tener síntomas de depresión, ansiedad y dificultades para tomar decisiones. 8. Soledad

El no sentir la emoción del sexo conlleva a que las emociones negativas dominen la mente y allí es donde la soledad viene a jugar un papel en la toma de decisiones pocas acertadas, entre ellas: