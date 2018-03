La crianza de un hijo no es fácil y cada padre y madre tienen distintos métodos para hacerlo, es por eso que muchas veces surgen discrepancias entre las herramientas que se utilizan para hacer más fáciles las cosas. Sin embargo, hay uno que ha recibido repudio casi total: se trata de la cuchara de marca española, Nutribén.

Hace sólo unos días, la empresa publicó en redes sociales un video en el que presentaban ‘Nutrispoon’, “una cuchara holográfica que te ayuda a alimentar a tu bebé” y que tiene como objetivo que “comer sea más sencillo y divertido para él, y también para ti”.

La cuchara cuenta con un soporte para poner el celular para que así se transmitan imágenes a un sistema de cristales que las transforman en hologramas en movimiento, según consigna BioBioChile.

En dicha publicidad se ve a un bebé sentado en una silla mientras sus padres lo alimentan. “Hay una cosa que la gente dice y mis padres me decían de pequeño: ‘Niño, no juegues con la comida’. Pues están completamente equivocados. Nuestra niña, cuando juega, come mucho mejor”, señala el padre ficticio del menor en el video.

Luego, la madre que aparece en el registro agrega: “Vamos, ahora es muchísimo más fácil darle de comer y disfrutamos muchísimo más del momento”.

Tras mostrar este nuevo producto, los usuarios manifestaron su repudio, y no sólo ellos, sino que también profesionales de la salud, quienes reprobaron este invento.

Las críticas fueron tantas que incluso comenzó una campaña en change.org para obligar a la marca a quitar este producto. “Dicho dispositivo contradice las normas más básicas de nutrición infantil en donde debe primar el enseñar a comer a los niños más que el que coman por comer. Además, con dicho dispositivo, no se respeta la sensación de hambre ni saciedad del niño por lo que el acto de comer se convierte en algo involuntario con una pobre experiencia en el niño”, indica la petición.

Entre los alegatos que surgieron, estuvo el de Natalia Moragues, farmacéutica y dietista-nutricionista española, quien escribió en su blog que “en este vídeo, la niña ni siquiera está ‘jugando’ con la comida. Está inmersa, hipnotizada, embobada, ante un avión volador,con el cual yo también me quedé con la boca abierta, he de reconocerlo”.

Además, la especialista indica que la frase que lanzan los padres en el comercial muestra un doble problema, pues “lo que en realidad dice es: ‘Ahora es más fácil que se coma lo que le preparamos aunque no lo quiera, aunque no le apetezca y aunque no tenga ya hambre, y nosotros disfrutamos más del momento, mientras la niña no solo disfruta menos con la comida, sino que deja de saber qué come ni cuánto'”.

Frente a la ola de críticas por parte de los usuarios, la marca decidió manifestar su opinión a través de redes sociales, señalando que nunca fue la intención vender este producto y que, como el mensaje no se transmitió, prefirieron quitar el video de internet.

Comunicado oficial de la marca: pic.twitter.com/k0YNMZ42u0 — Nutriben (@FamiliaNutriben) March 11, 2018

¿Qué opinas?