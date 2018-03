Luego de que Una Mujer Fantástica obtuviera el premio Óscar a Mejor Película Extranjera, fueron muchos los medios de comunicación, tanto chilenos como extranjeros, que hablaron sobre el tema.

En ese sentido, la nacionalidad de su director, Sebastián Lelio, fue uno de los temas más polémicos, pues muchos medios argentinos aseguraban que él pertenecía a dicho país.

Por esta razón, es que el aludido decidió salir a aclarar los rumores indicando que su nacionalidad es chilena, ya que a pesar de que nació en Mendoza y vivió allí hasta los dos años, luego se fue a Chile y se radicó en Viña del Mar.

En febrero de este año, el director de cine habló con el medio Clarín sobre ese tema, indicando que “nací en la Argentina, pero técnicamente no soy argentino, soy chileno. Mi padre biológico es argentino, pero yo me crié en Chile. Tengo una relación con él, con la Argentina, y voy bastante seguido, pero en rigor no soy argentino”.

Hace pocos días, Lelio volvió a hablar de este tema con la Revista Sábado afirmando que toda esta discusión “es ridícula, es tan divertida que llega a ser un poco patética”.

Además, comentó que también es trans “porque cuando era niño cambié el apellido de Lelio a Campos, y más tarde volví a cambiarlo, recuperé el primero. Para mí fue una cosa importante de hacer, porque sentía que había algo desfasado. No lo hice en contra de nada ni por nadie. Lo hice simplemente por ordenar, porque no estaba cómodo”.