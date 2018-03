Que muchas de las aplicaciones que usamos ralentizan el funcionamiento de nuestros celulares no es ningún secreto. Pero no siempre se trata de apps que hemos descargado, sino que muchas de ellas ya vienen preinstaladas en nuestro dispositivo y, aunque no las uses de forma recurrente, pueden afectar al rendimiento de tu teléfono.

La empresa de seguridad Avast ha emitido un reporte en el que se recogen cuáles son las apps que más impactan en la vida de la batería, el almacenamiento y el plan de datos.

Con respecto a las aplicaciones que más afectan al rendimiento de los celulares, la empresa ha hecho una subdivisión : (1) apps que se ejecutan durante el inicio (y siguen activas en segundo plano) y (2) apps activadas por ti.

Top 10 aplicaciones que drenan el rendimiento y se ejecutan durante el inicio:

Top 10 aplicaciones que drenan el rendimiento y son ejecutadas por el usuario:

Aplicaciones que drenan más batería

Si os gusta chatear, cuidado: ChatON, WhatsApp y WeChat están entre las aplicaciones que drenan más batería, incluso mientras no se utilizan. Los usuarios de AppLock deberían activar la funcionalidad de ahorro de batería de la propia app y, al bloquear apps, deberían evitar utilizar temas animados.

Top 10 aplicaciones que drenan la batería y que se ejecutan al inicio:

Top 10 aplicaciones que drenan la batería y son ejecutadas por el usuario

Si quieres obtener más información sobre cuáles son las aplicaciones que más espacio y rendimiento te están robando puedes visitar el informe completo elaborado por Avast, que también incluye consejos y trucos para que tu celular no se vea afectado.