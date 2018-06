En el año 2019 será el lanzamiento de la nueva Mac Pro, un ordenador que se produciría en los próximos meses, de acuerdo con los informado por un grupo de periodistas que pudo acceder al Campus de la empresa Apple en Cupertino, California, al oeste de Estados Unidos.



Allí, los especialistas ofrecieron detalles de los modelos Mac Pro y aseguraron que siempre, una vez más, el nuevo modelo tendrá un procesador más potente que el actual, una mayor cantidad de memoria RAM y la posibilidad de montar varias tarjetas gráficas de alta generación. La idea detrás de esta filosofía es que los ordenadores sean los mejores aliados de los profesionales más exigentes.

Sin embargo, los profesionales no están del todo satisfechos con las actuales Mac Pro, porque consideran que da igual tener el ordenador más potente jamás hecho, si el software no le sabe sacar todo el partido a la máquina. Incluso, recurren a aquel anuncio de Pirelli: la potencia sin control no sirve de nada.

Por eso, Apple reveló que sus ingenieros trabajan mano a mano con profesionales de diferentes áreas para diseñar la nueva Mac Pro. Tal y explica Techcrunch, uno de los medios invitados, la compañía vigila los procesos de trabajo hasta con profesionales del cine y de la arquitectura para encontrar fallos en los programas.

Apple estudia los procesos de trabajo en sus propios programas e, incluso, también en los programas de terceros que tendrá el computador, tales como Final Cut Pro, Photoshop o los softwares utilizados por ingenieros.

El objetivo de este sistema, denominado Pro Workflow, es afinar al máximo la relación entre hardware y software para que los programas funcionen como un tiro y realmente los usuarios sientan que tienen el mejor ordenador del mercado en sus manos.

Los avances del Mac Pro



Una de las grandes críticas que tuvo la anterior generación de Mac Pro fue la dificultad al momento de ampliar sus componentes. Aunque su cuidadoso diseño exterior lo hacía ideal como objeto decorativo, añadir más memoria u otra tarjeta gráfica era un dolor. Este problema desaparecerá en la próxima generación, pues Mac Pro será modular.

Tanto las iMac como las MacBook (modelos normal, Pro y Air) se beneficiarán de los avances que actualmente están siendo probados en los laboratorios de Apple. Eso quiere decir que, por ejemplo, las MacBook del futuro podrían ser modulares (conectarse de forma externa a unidades de procesamiento gráfico externas) y multiplicar así su potencia. Además, también se diseñarán teniendo especial cuidado en que no tengan fallos con los programas más populares y funcionen de la manera más fluida posible.