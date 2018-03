Tras el atropello mortal de una mujer de 49 años en Tempe, Arizona (Estados Unidos), Uber anunció este lunes que suspenderá sus pruebas con los autos sin conductor en todas las ciudades del país.

“El vehículo se dirigía hacia el norte cuando una mujer que caminaba fuera del paso de peatones cruzó la calzada de oeste a este y fue arrollada por el vehículo de Uber”, reza el comunicado emitido por la policía local al respecto del suceso. Cabe señalar que se trata del primer atropello mortal protagonizado por un coche autónomo.

La víctima, identificada como Elaine Herzberg fue arrollada tras no utilizar el paso de peatones y, aunque llegó con vida al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de la compañía, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter lamentando los hechos y asegurando que están cooperando en la investigación:

“Una noticia increíblemente triste. Estamos pensando en los familiares de la víctima al mismo tiempo que trabajamos con las autoridades locales para lograr entender qué pasó”, escribió en su publicación.

