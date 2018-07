Para la mujer, los veinte son momentos de adrenalina total, porque oficialmente estamos fuera de la adolescencia e ingresamos en la etapa de adultos, exploramos y conocemos experiencias nuevas con mayor alcance y disposición.

Cuando entramos en la década de los veinte vivimos etapas emocionantes y no tan emocionantes en nuestra vida sexual. A veces creerás vivir experiencias únicas o que sólo a ti te pasan, y por esta razón queremos compartir contigo una serie de consejos que te ayudarán a manejar, mejorar y entender tu sexualidad, cosas que quizás no has compartido ni con tu mejor amiga, por pena o temor a un cuestionamiento.

Los 10 hábitos sexuales que debes tener en tus veinte

1.- No permitas tener relaciones sin preservativo. Ningún sexo es lo suficientemente bueno como para consentirlo. Evita embarazos imprevistos y protégete de las enfermedades de trasmisión sexual.

2.- Conócete. Antes de pedirle a tu pareja ciertas cosas, debes estar segura de qué cosas te gustan, y para eso debes conocer cuáles son tus partes más sensibles aplicando el onanismo (masturbación).

3.- No finjas. Cuando llevas largo rato de sexo y no consigues alcanzar el orgasmo, fingir sólo servirá para tranquilizar a tu pareja y para que no haga nada más por generar el placer necesario.

4.- Si no llegas al orgasmo, dile a tu pareja lo que más te excita para conseguirlo. Pocas parejas se compenetran 100% en la cama la primera vez que se acuestan, a menos que a la otra persona le guste lo mismo que a ti, pero a los hombres les gusta que les expliques lo que te gusta.

5. Pregúntale a tu pareja si sufre de alguna enfermedad de transmisión sexual. Es incómodo pero puede evitar sustos en el futuro.

6.- Deja de preocuparte. Es muy recomendable que experimentes sensaciones placenteras, pero, si algo te incomoda, no permitas que ocurra y déjaselo claro a tu pareja. Olvídate del mundo si quieres llegar al orgasmo.

7.- No marques tiempo y mucho menos presión. Haz las cosas cuando te apetezca y ¡olvídate de las reglas!

8. No hagas nada que no quieras hacer. No lo hagas sólo porque sientes que es lo que tienes que hacer. Que todo el mundo practique ciertas formas de sexo o porque éstas sean tendencia no significa que tú tengas que hacerlo si no te gusta.

9.- Di NO cuando no tengas ganas de tener relaciones sexuales o si cambias de opinión después de haber comenzado. Si es un buen hombre, respetará tu decisión.

10.- Procura escoger bien a tu compañero sexual. A los veinte años querrás explorar y conocer que lo recomendable es hacerlo con alguien decente, que te respete, que entienda un “no” como respuesta, que no te utilice y que, además, sea discreto.

En pocas palabras siéntete como una dama para que te traten como tal y después ¡suéltate el cabello!