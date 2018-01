Cambiar los hábitos alimenticios no es fácil, requiere de constancia para asumir las nuevas costumbres alimentarias.

Todos hemos escuchado mitos sobre la alimentación, por lo que tenemos dudas si es bueno seguirlos o no. Es por eso que si quieres iniciar una nueva vida saludable, el sitio La Bioguia elaboró una lista de los 10 mitos sobre la alimentación para que estés más preparado.

1.- Comer huevo aumenta nuestro colesterol

El colesterol que contienen las comidas muy rara vez impacta en nuestros propios niveles de colesterol. Esto no significa que nos demos un ‘atracón’ de huevos sin tener consecuencias, pero tampoco debes eliminarlo por completo, pues es una muy buena fuente de proteínas. Todo debe ser consumido en justa medida.

2.- Los carbohidratos son malos para la salud

Los carbohidratos son una muy buena fuente de energía para el cuerpo y varios de los alimentos que los contienen también son ricos en vitaminas, minerales y fibra.

Si los consumes en exceso claro que te harán subir de peso, por lo que una vez más te recomendamos comerlos en su justa medida para lograr una alimentación balanceada.

3.- A todos nos funciona la misma dieta

Esto no es cierto, pues hay personas intolerantes a la lactosa, otras alérgicas al gluten o distintas variaciones que hacen que no todos recibamos los alimentos de la misma manera.

Los cuerpos son diferentes, por lo que no podemos pretender que una dieta única funcione igual para todos.

Sí hay componentes que todos los cuerpos necesitan para estar sanos, pero hay distintas fuentes para conseguirlos.

4.- Todas las calorías son iguales

Las calorías son la medida de energía contenida en cada comida, pero el cuerpo las procesa de distinta forma según de dónde vengan. Es por eso que consumir la misma cantidad de calorías de dos fuentes distintas no significa que tengan el mismo efecto sobre el cuerpo.

5.- Las comidas bajas en grasa siempre son la mejor opción

Algunas sí son bajas en grasas, pero tienen un alto contenido de azúcar, por lo que no son más sanas que otras con mayor cantidad de grasa.

Hay que aprender a interpretar bien la tabla nutricional, pues el contenido de azúcar es lo que más nos daña a la hora de alimentarnos.

6.- La sal marina es más saludable que la de mesa

La sal en general tiene la misma cantidad de sodio. El mayor riesgo del consumo de sal viene de las comidas procesadas. Además, la cantidad de plástico que hay en los océanos hoy en día, puede hacer que la sal venga mezclada con esto.

7.- Comer ‘tarde’ nos hace engordar

Se sube de peso cuando el consumo de calorías es mayor a lo que gastamos durante el día. Sí puedes evitar comer de noche para evitar molestias estomacales, pero mientras tus necesidades energéticas estén satisfechas, no deberías temer a comer más tarde.

8.- Todos deberíamos comer sin gluten

Si no has sido diagnosticado como intolerante al gluten o con enfermedades celíacas no hay evidencia que asegure que deberías comer sólo alimentos sin gluten. Las personas diagnosticadas con estas condiciones sí se ven beneficiadas con los alimentos libres de gluten.

9.- Comer entre horas es malo para la salud

La cantidad de comidas que consumas al día no cambia el valor nutricional. Algunos prefieren comer menos y con mayor frecuencia mientras que otros quedan bien con 3 comidas al día.

Hay que escuchar al cuerpo y allí se encontrará el equilibrio.

10.- Saltar comidas ayuda a bajar de peso

Nada más alejado de la realidad. Si haces esto lo único que lograrás es ‘acumular’ hambre y cuando llegue la comida terminarás comiendo en exceso, por lo que terminarás consumiendo las mismas calorías que si no te hubieses saltado la comida.

Además, el cuerpo al comer más ‘desesperadamente’ transforma lo que comes en azúcar y, por ende, en grasas, pues el cuerpo necesita energía para funcionar.

Si quieres tener una vida sana el primer paso es informarse y hacer un balance de lo que se come. Todo es equilibrio.