La policía ha liberado horribles tomas en cámara de un adolescente muerto a tiros por agentes para aclarar la “desinformación” sobre el tiroteo.

Charles Smith Jr., de 17 años, murió luego de un “tiroteo involucrado con un oficial” justo después de la 1 de la madrugada del domingo cuando un automóvil que transportaba a tres hombres fue detenido en North Little Rock, Arkansas, EE. UU.

Y en un aparente intento de sofocar la ira pública por su muerte, los jefes de policía han publicado imágenes del incidente para anular los rumores de que estaba desarmado.

El video de Dash Cam muestra que Smith Jr estaba en posesión de un arma, que usó para abrir fuego durante una pelea con oficiales al costado de la carretera, dijo la policía.

El adolescente grita “No puedo ir a la cárcel” a los agentes que lo habían aggarado a él junto a los otros dos hombres y registrado el automóvil. Se puede escuchar a un oficial de policía gritando “Es un arma de fuego” mientras se tiran sobre el adolescente para intentar someterlo.

La grabación parece mostrar que Smith Jr abrió fuego y casi mata primero a sus amigos sentados en la acera antes de apuntar a los oficiales de policía.

Luego es disparado por oficiales.

Hubo intentos de salvar la vida de Smith Jr. Pero fue declarado muerto en el lugar, dijo la policía. Ayer, en una conferencia de prensa, el jefe de policía de North Little Rock, Mike Davis, dijo: “Quiero que la gente vea lo que sucedió”, e insistió en que a los oficiales no les quedó más remedio que protegerse.

De acuerdo con la Arkansas Democrat-Gazette, dijo: “Mientras los oficiales continuaban dándole palmaditas, Smith intentó tomar el control de una pistola y huir, momento en el cual fue llevado al suelo.

“Ningún oficial quiere ser puesto en esta posición, pero estos oficiales no tuvieron más remedio que proteger sus vidas y devolver el fuego. Temo que salga información errónea que diga que el sujeto no estaba armado, que el sujeto no disparó; estaba armado y, de hecho, tuvimos que pasar a la acción por eso”.

El jefe Davis dijo que el automóvil fue detenido por la policía después de que era manejado a “velocidades excesivas” con una luz rota.

Dijo que el tiroteo sería investigado y que ​​una investigación interna determinaría si la policía siguió sus directrices. Además se recuperó un arma robada y se informó de que había una pequeña bolsa con cannabis en el cuerpo de Smith Jr.

Un abogado que actuaba en nombre de la familia de Smith Jr. dijo que los familiares habían visto las imágenes el miércoles.