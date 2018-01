Sin duda este 2017 deja marcas en mi cuerpo y en mi historia. Hay cosas que se superan pero no se borran. Dedico esta publicación a todas quienes compartieron su historia conmigo, mujeres fuertes y valientes que lucharon o luchan hoy por salir adelante con sus niños luego de un Gran dolor. Mujeres bellas, guerreras, íntegras, resilentes. Gracias por sus abrazos a distancia, sus lágrimas, sus testimonios, su apoyo. Sepan que aquí estoy, para apoyarlas también. Para esto estamos las mujeres, para cuidarnos, protegernos y apoyarnos siempre. Que sea un feliz 2018!

A post shared by Catherine Mazoyer (@mazoyercath) on Dec 31, 2017 at 11:34am PST