La noche de este miércoles Canal 13 emitió un nuevo capítulo de “El camino del comediante”, programa en el que Fabrizio Copano realiza entrevistas a distintos humoristas nacionales.

En esta oportunidad, el conductor del espacio entrevistó a Daniela ‘Chiqui’ Aguayo, preguntándole sobre su bullado paso por el Festival de Viña del Mar, pero también sobre su vida personal.

En ese contexto, la comediante habló sobre la relación que tiene con su marido, Karim Sufan, quien es diseñador y su productor personal y que además participó en el extinto programa de Canal 13, “Amor Ciego 2”.

Ambos se conocieron desde la infancia, en sus tiempos de colegio. “Era una escuelita municipal que quedaba al lado del Tallarín Gordo en Bellavista y no nos vimos en 20 años”, contó ‘Chiqui’ en el programa.

Pese a no haberse visto en tanto tiempo, la relación logró consolidarse y tras un año y medio de relación, decidieron casarse. “Vamos a cumplir tres años ahora (el pasado) noviembre”, indicó sobre su vida con el ex participante de ‘Amor Ciego 2’.

“Nunca pensé que alguien me iba a pedir matrimonio, nunca pensé en casarme, nunca pensé en casarme de blanco”, comentó Aguayo.

La historia de amor de esta pareja ha estado llena de rituales, y si bien todavía no llegan los hijos, es algo que no descartan. “Desde que me casé con Karim he pensado tener hijos”, comentó la humorista y agregó que le gustaría tener “más de una mujercita”.

A continuación revisa algunas fotografías de la feliz pareja:

¿Qué te parece?