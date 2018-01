Un particular y desubicado mensaje recibió la cadena de supermercados Líder a través de las redes sociales. Se trata de un cliente que escribió un comentario en Twitter señalando haber sido atendido en la caja del supermercado por un hombre de nacionalidad haitiana mientras pagaba por sus compras.

No obstante, lo que llamó la atención de esta publicación fue la absurda preocupación de este hombre, pues en el comentario indicó: “Hoy me atendió un haitiano en la caja. Si me contagio de lepra u otra enfermedad traída por ellos, ya sé a quien culpar”, escribió en Twitter.

@LIDERcl hoy me atendio un haitiano en la caja, si me contagio de lepra u otra enfermedad traida por ellos, ya se a quien culpar — david (@dvdhueitra) January 9, 2018

Pero lejos de ‘alertarse’ por el mensaje, la cadena de supermercados respondió de forma tranquila indicando: “Nos enorgullece que en nuestra compañía trabajen personas de muchas nacionalidades”. Sin embargo, también indicaron que este hombre se comunique por interno con ellos para ver cómo ‘lo podían ayudar’.

nos enorgullece que en nuestra compañía trabajen personas de muchas nacionalidades. Por favor envíanos un DM para poder ayudar. — Lider.cl (@LIDERcl) January 10, 2018

Tras la respuesta de la empresa, este hombre, bajo el nombre de @dvdhueitra en Twitter, respondió que su ‘miedo’ al contagio es completamente ‘legítimo’.

esta bien, pero es legitimo tener temor de la posibilidad de una contagio — david (@dvdhueitra) January 10, 2018

Sin embargo, a pesar de que el supermercado no dio una respuesta más concreta defendiendo a sus empleados, sí lo hicieron otros usuarios que le respondieron a este hombre haciendo alusión a lo racista de sus palabras.

“Notas que haces el ridículo verdad?…y no fue una “consulta” como te defendiste, sino un claro signo de discriminación, racismo y xenofobia. Simplemente pobre”, “Supongo que sabías que el 95% de los adultos son naturalmente incapaces de contraer lepra y que la única forma de contagio es el contacto prolongado con alguien que la padece?” o “Debería avergonzarse”, fueron algunas de las respuestas que este hombre recibió por lo racista de sus palabras.

Notas que haces el ridículo verdad?…y no fue una "consulta" como te defendiste, sino un claro signo de discriminación, racismo y xenofobia. Simplemente pobre. — Cristian Diaz R. (@Diaz_elmismo) January 10, 2018

De nuevo. Temores producto de la falta de cultura y abundancia de ignorancia. En Chile hay sarna, tiña y lepra. Deberías dejar de darle la mano o abrazar a la gente. El resto fue una manifestación de xenofobia y prejuicio, pues asumes q fuente que viene de fuera y eso no es así. — AndreaPMM (@andrea_pmm) January 10, 2018

¿Qué opinas?