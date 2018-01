La noche de este miércoles se cerró el primer ciclo del programa de Canal 13 conducido por Fabrizio Copano, “El Camino del Comediante”.

En esta oportunidad, el conductor entrevistó a uno de los humoristas más importantes de la escena nacional, Alejandro González Legrand, más conocido como ‘Coco Legrand’.

El comediante repasó algunos de los pasajes más divertidos de su larga carrera en el humor, pero también habló de momentos más personales y dolorosos.

En ese contexto, Coco Legrand recordó uno de los momentos más tristes y difíciles de su vida: la muerte de su hijo Nicolás, quien sólo tenía 8 meses de vida. “El dolor son como puñaladas que van y vuelven”, comentó el artista nacional.

“La muerte de un hijo no se olvida jamás y es tan desagradable como dormir al lado de una toalla mojada”, fue la reflexión que tuvo en el programa conducido por Copano.

“Cuando me dijeron si me faltaba el aire dije ‘a mí no me falta el aire, al contrario, no sé cuál es la razón por la cual yo deba seguir respirando'”, indicó.

Cabe señalar que el hijo de Coco Legrand falleció súbitamente a los 8 meses de vida. “Ese domingo habíamos ido al cumpleaños de mi suegro y después cuando volvimos a la casa dormimos juntos. Cuando despertamos fue horrible, mi mujer despierta y pega un grito destemplado, esos que son tan desagradables, no atinamos a hacer nada, fue un dolor desgarrador al verlo allí ya fallecido”, comentó el comediante hace un tiempo atrás en otra entrevista.