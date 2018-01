La publicidad no es un tema fácil y eso bien lo saben grandes marcas que cada cierto tiempo levantan una que otra polémica al confeccionar o entregar algún mensaje que no le agrada a la masa.

Hace pocos días se dio a conocer una de H & M que mostraba a un niño de raza negra vistiendo un polerón verde que decía: “El mono más genial de la jungla”. Esto generó una ola de críticas en redes sociales que hicieron que finalmente la tienda retire la publicidad.

Pero en esta ocasión es otra la tienda que está en el ojo del huracán. Se trata de la marca de ropa inglesa ‘Asos’, que ofreció en su tienda virtual un accesorio llamado ‘choker’ el cual es similar a un collar, pero que fue catalogado de ‘siniestro’ por algunos padres.

Según consignó el medio inglés Mirror, las quejas se centraron en que pareciera que incita al suicidio, pues el accesorio parece un cinturón que va abrochado al cuello, con la correa colgando. Además, la modelo que lo usa tiene los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia un lado.

El ‘choker’ se vendía a 45 libras esterlinas (unos 38 mil pesos chilenos) y ha sido catalogado de ‘vil’, ‘ofensivo’ y que llama al suicidio.

La denuncia se originó luego de que la foto fuera publicada en el popular blog de padres, Mumsnet, donde una persona escribió: “No suelo ofenderme fácilmente. Pensaba en que esto era horrible, pero junto con la pose y la marca ¿no es, además, vil e insensible? He tuiteado a ASOS pero no he obtenido respuesta”, luego, agregó preguntando: “¿Estoy reaccionando de forma exagerada?”.

A continuación ve la imagen y juzga tú mismo:

¿Qué piensas sobre este accesorio?