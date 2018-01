Una madre estadounidense perteneciente al estado de Nueva Jersey ganó 5 millones de dólares en a lotería -algo así como 3 mil millones de pesos chilenos-, luego de que el vendedor de raspes se equivocara con lo que ella pidió.

Oksana Zaharov, de 46 años, fue hasta una tienda con la intención de comprar un raspe de un dólar, no obstante, el encargado de ventas de la tienda se equivocó y le entregó uno de diez dólares, el cual ofrecía un premio millonario.

Según consignó la mujer al medio USA Today “Cuando el vendedor me entregó el billete equivocado, me sentí mal, así que decidí comprarlo igual”. Además, confesó que durante semanas no raspó el boleto y sólo lo usaba como separador de páginas.

Pero unos días después este ‘error’ se convirtió en un millonario premio cuando la Lotería de Nueva York ratificó a esta mujer como la ganadora el pasado 1 de noviembre, a través del portavoz de la Comisión de Juego del Estado de Nueva York, Brad Maione.

Es así como Oksana Zaharov recibirá el premio en 19 pagos anuales de 260 mil dólares, además de un pago adicional de 60 mil dólares. Luego de esto, seguirá recibiendo un pago anual de 172 mil dólares por el resto de su vida.

Por ahora, esta mujer tiene bien pensado lo que quiere hacer con su millonario premio, pues quiere asegurarle la educación universitaria a sus hijos sin endeudarse y además quiere invertir en unas vacaciones familiares a las Bahamas.

¿Qué te parece el caso de esta mujer estadounidense?