Hace unos días, el ex futbolista, Leonardo Véliz, causó gran polémica al escribir un cuestionable y notoriamente machista tuit sobre el acoso callejero. “Da miedo tirarle un piropo ahora a una mujer. Te puede caer una denuncia. Mientras tanto ellas muestran y muestran, y uno no es de plasticina”, fue el mensaje que desató la ira de varios cibernautas.

Es por eso que en el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, decidieron hablar sobre esto, sin embargo, se generó un cruce de opiniones entre la panelista, Karen Bejarano y la periodista, Andrea Aristegui.

Hablando sobre el cuestionable tuit, la comunicadora comenzó señalando: “Aquí estamos todos de acuerdo que son inadecuados sus comentarios. Yo sí creo que hay algo generacional que, efectivamente, es una mirada de la sociedad y de las mujeres distinta y que, afortunadamente, está cambiando”.

Luego agregó: “Efectivamente la mayoría de la gente mayor puede pensar así, pero no solamente son ellos, sino que hay otra gente que ha ido heredando ese pensamiento. Y por eso no da para caritas sonrientes ni chistosas, porque es un tema súper complicado”.

Luego, en esta misma línea de los piropos, prosiguió: “Porque no es solamente el piropo, sino que estamos hablando del acoso sexual callejero. Cuando hablamos de los maestros de la construcción que gritan cosas, estamos hablando del acoso sexual callejero. Es un tema que a las mujeres nos hace pésimo y que, a veces, se va corriendo el límite”.

Fue en ese momento, que Karen Paola la interrumpió para entregar su opinión sobre el tema, asegurando que hay algunos piropos que no son desagradables para las mujeres. “Lo que pasa, Andrea, es que ese tuit (de Véliz) gráfica cosas que son demasiados importantes que no las podemos dejar pasar. Un piropo, bien dicho, es agradable de escuchar a las mujeres”, aseguró.

Luego, la cantante agregó: “Cuando te dicen algo bonito, te silban, eso es agradable de repente. A uno le sube el ánimo. Pero cuando empiezan a tirarte el piropo grosero… ese, para mí, ya no es un piropo. Es una descalificación. Cuando a uno le da susto, porque se juntan en grupo y te empiezan a tirar palabrotas, eso ya es totalmente descartado”.

Ante estas declaraciones, Aristegui siguió firme en su postura y señaló no estar de acuerdo con Karen indicando: “Yo no estoy de acuerdo contigo, Karen, porque a mí no me gusta que me griten cosas, que me silben, que me digan nada. Yo quiero salir a la calle tranquila. Yo quiero caminar por la calle tranquila. No me agrada que me digan cosas en la calle. Me intimida, me molesta, me avergüenza”.

“Entonces, va más allá de si el piropo es grosero o es bonito, porque además eso siempre queda en el criterio de cada uno. Podemos tener diferencias respecto a eso. A mí, un silbido me parece desagradable, porque no soy perro para que me anden silbando en la calle”, sentenció la periodista.

¿Qué piensas de los dichos de ambas?, ¿Estás de acuerdo con alguna de ellas?