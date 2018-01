Perder a un ser querido es una de las cosas más tristes que nos pueden pasar, y si bien el dolor puede mitigar lo cierto es que es algo que nunca se olvida.

Esto es lo que le pasó a una familia estadounidense hace unos pocos meses cuando su pequeña hija Ava murió en mayo de 2017.

Pero no sólo han sido los padres los que han sufrido con la pérdida de la pequeña, sino que también su hermano de cuatro años, quien sorprendió a sus padres y emocionó a muchos usuarios en internet al darle un especial regalo de cumpleaños a su hermana.

Con un video a través de su cuenta de Twitter, el emocionado padre del niño compartió un registro en donde se ve a su hijo frente a un pequeño altar que tienen dedicado a la niña, cantando “Remember me”, la canción principal de la aclamada película de Disney, “Coco”.

“Mi hijo cantando Recuérdame de la película Coco a su hermanita Ava, que perdimos el pasado mayo. Tiene sólo 4 años de edad y entiende, ni siquiera sabía que estaba grabando. ¡Solo quería cantar a ella para su primer cumpleaños!”, escribió el emocionado padre en la red social.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.

He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!

Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ

— Samir (@SAM1R) December 31, 2017