La salida de Alexis Sánchez del Arsenal para poder fichar por el Manchester United no ha estado exenta de polémicas. Luego de un agónico traspaso, el tocopillano por fin logró llegar al equipo de sus sueños, sin embargo, las críticas no han estado ajenas a la situación.

Es por eso que los comentarios en las redes sociales o en programas de televisión no se han hecho esperar, y uno de los que lanzó frases sobre ‘El niño maravilla’ fue el luchador de la WWE, Sheamus.

Sin ser fanático de ninguno de los dos clubes, Sheamus fue consultado sobre lo que acontece acerca del futbolista nacional, pero sus respuestas fueron bastante inesperadas. “¿Quién? Pensé que Sánchez se retiró como hace 20 años”, partió indicando.

Pero eso no fue todo, ya que además agregó que “se trata de Alexis Sánchez. Es todo acerca del dinero”. A juicio del luchador irlandés los últimos días en que el tocopillano estuvo en el Arsenal le había dejado de importar lo que pasara con el equipo y, a su juicio, es por eso que “dejó de esforzarse”. Y luego añadió: “¿Por qué quieres un jugador así?”.

Finalmente, Sheamus siguió con sus polémicas declaraciones y comparó al futbolista nacional con un producto de una cadena de comidas. “Sánchez es un espárrago caro de Whole Foods. Sólo que demasiao caro, demasiado caro”, sentenció.

"Alexis Sánchez is like buying overpriced asparagus in bleedin' Whole Foods"@WWESheamus shoots on @Alexis_Sanchez transferring to Manchester United pic.twitter.com/zBa9PiWGgi

— Sports Illustrated (@SInow) January 23, 2018