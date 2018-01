Cada signo tiene su propia forma de reaccionar ante el amor. A continuación puedes revisar qué es lo que hace que te alejes del amor según tu signo del zodiaco.

Aries

Te interesas muy poco tiempo por las personas. Puede que en un momento te sientas completamente cautivado por alguien y luego totalmente aburrido. Esto no sólo pasa con la gente, sino que también con actividades o situaciones.

Te aburres con mucha facilidad y pierdes la poca paciencia que tienes. Cuando te pones inquieto te transformas en una persona imprudente e impulsiva lo que hace que de repente estés terminando con la persona que podría haber sido la indicada.

Tauro

La mayoría del tiempo eres una persona maravillosa, sin embargo, a veces te transformas en una bestia. Hay veces en las que te pones grosero y muy poco empático con los sentimientos de otras personas. Otras veces eres terco y posesivo. No escuchas la opinión de los demás y tu posible pareja puede sentir que no estás interesado en su opinión.

Para poder tener una buena relación amorosa necesitarás lidiar con tus problemas de control.

Géminis

Tienes mucho miedo al compromiso y eso hace que te preguntes si estás tomando la mejor decisión. No sueles tener claro qué es lo que realmente quieres y por eso pones obstáculos entre tú y el amor. Cuando encuentras a alguien, entras en pánico y piensas si realmente será tan bueno.

Cáncer

Eres una persona extremadamente sensible y eso hace que las personas piensen que te molestan sin querer. Manejas las cosas desde un lado demasiado emocional y dejas atrás lo lógico.

Es bueno que estés en contacto con tus emociones, pero necesitas ser un poco menos sensible en algunos momentos. Quienes estén a tu lado necesitan sentir que pueden ser ellos mismos sin que estén preocupados de hacerte sentir mal.

Leo

Son grandes personas, pero estar en pareja con ellos puede ser agotador, pues necesitan que estén constantemente alabándolos y si no lo hacen, su ego se ve lastimado.

Debes darte cuenta que no necesitas la aprobación de los demás para ser feliz. Sabes cómo actuar con confianza, por lo que debes creer mucho más en ti y no esperar la atención de los demás.

Virgo

No es fácil para los demás entablar una relación con ellos, pues son personas que siempre buscan las fallas en las otras personas.

A nadie le gusta que lo juzguen o critiquen todo el tiempo. Puedes hacer críticas pero que sean constructivas y con un tono que no sea hiriente para quien esté a tu lado.

Libra

Eres una persona muy insegura y por eso cuando alguien te dice que te quiere, tú piensas que te están mintiendo o que no eres ‘digno de ese amor’.

Les gusta probar a las personas para saber si es verdad lo que dicen, sin embargo, no todos aguantan tantas ‘pruebas’ para que crean en ellos. Las personas se aburren de tener que vivir demostrándoles amor, por lo que terminan alejándose.

Escorpión

Eres una persona que le gusta bastante la confrontación. Es por eso que quienes están a tu lado sienten muchas veces que los estás atacando.

Los Escorpión son intensos y eso es positivo por un lado, pero también es aterrador por el otro, pues hay personas que se asustan.

Sagitario

Son personas muy libres, pero si quieren tener una relación es mejor empezar a dejar de tenerle miedo al compromiso y hacer las cosas bien en las relaciones.

Nadie dice que nunca más viajes o hagas cosas solo, pero si quieres encontrar el amo también debes darle prioridad a los que quieres.

Capricornio

Tienen mucho miedo de resultar heridos, por lo que prefieren mostrarse como personas frías y rígidas. Te cierras a muchas posibilidades por miedo y eso hace que no encuentres el amor.

Quizás te cueste más trabajo relajarte, pero debes hacer el intento y verás como entra gente a tu vida.

Acuario

No se sienten cómodos con los sentimientos, pero para tener amor es necesario saber expresarlo. No puedes esperar que te amen si no lo permites. Debes aprender a manejar y soltar las emociones, y así verás que podrás tener a tu lado a la persona que siempre deseaste.

Piscis

Fantaseas mucho con el amor y eso hace que cuando lo tienes en la cara no te des cuenta. El amor no es como en las películas y está lleno de desafíos, desórdenes y en algunas ocasiones, obstáculos.

Debes dejar de fantasear y darte cuenta de que el amor está lleno de muchas emociones que si las vives como son, te pueden traer experiencias increíbles.