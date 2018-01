La mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido irremediablemente celos de nuestra pareja, alguien de nuestra familia o algún amigo.

Aunque la envidia no es algo bueno y puede acabar convirtiendo cualquier relación el algo realmente tóxico, hay ocasiones en las que es inevitable sentirse inseguro o insegura por esa persona que amamos. No obstante, siempre se puede controlar y debemos aprender a confiar en quien tenemos al lado para que nuestra interacción sea realmente sana.

Según el sitio NuevaMujer, estos son los signos a los que más les cuesta controlar sus inseguridades y son, por tanto, los más celosos del zodiaco.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los Escorpio son de lejos los más celosos de los signos del zodíaco. No tienden a confiar en las personas, lo que les lleva a hacer acusaciones falsas creadas por celos puros. Los Escorpio no se sostienen muy bien en sus sentimientos, irradiando celos incluso si alguien se para junto a su compañero.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Los cánceres experimentan celos bastante pero tienen un talento para esconderlo. Son víctimas de la envidia mucho, pero son los mejores de los signos del zodiaco para ocultarlo y mantenerlo oculto. No suelen avisar a los demás cuando están llenos de celos, pero si lo hacen, te espera un espectáculo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los Leo son posiblemente los signos más adorables y apasionados. Ellos entienden cuando las cosas no salen bien y no van a dar un ataque al respecto. Pero, algo que enciende sus celos es cuando su pareja presta atención a alguien o algo más que ellos. Un Leo anhela la atención de todos a su alrededor y si no lo consiguen, son un desastre celoso.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los Virgo experimentan muchos celos, pero no cuando se trata de relaciones. Tienden a ser muy críticos con ellos mismos, y si alguien hace algo mejor que ellos, se ven envueltos en envidia y actuarán como si la vida fuera una gran competencia.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries es a la vez apasionado y temperamental, lo que los lleva a sentirse abrumados por la envidia. Cuando un Aries está celoso, actúan rápidamente. Tienen una tendencia a ser de mal genio, lo que los lleva a actuar en función de sus emociones, incluso si realmente no quieren hacerlo. Aries no experimenta tantos celos como los otros signos, pero cuando lo hagan, deberías correr.