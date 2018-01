El hecho de que dos personas no sean compatibles en cuanto a personalidad no quiere decir que no puedan pasarlo bien en la intimidad. Hay muchas parejas con química en la cama, demostrando una pasión incontrolable el uno por el otro.

Es una cosa de diversión más que de entendimiento emocional, por lo que no hay que hacerse muchas expectativas a largo plazo, aunque claro está que pueden haber excepciones a la regla.

Estos son los signos que a pesar de no ser compatibles para una relación, sí lo son para encuentros sexuales:

Tauro y Leo

La intimidad entre ambos signos se puede describir como emocional y apasionada. Si bien son tímidos con las muestras públicas de intimidad sí son increíblemente sensuales y se nota.

No obstante, para una relación no son compatibles, ya que ni uno de los dos es capaz de reconocer sus propias fallas. Son orgullosos y no se disculpan ante nada.

Piscis y Libra

Ambos son muy optimistas frente a la vida. Muchas veces carecen de realismo, algo que -curiosamente- los une en la intimidad. Disfrutan mucho estar el uno cerca del otro en la cama.

Sin embargo, una relación amorosa entre ellos no perduraría, ya que al ser tan positivos y soñadores hace que al momento de tomar decisiones choquen completamente.

Escorpión y Acuario

Tienen una personalidad que sale de lo común, lo que hace que haya una mutua atracción cada vez que se ven. Les gustan las discusiones intelectuales y estimulantes, además, son liberales y no temen manifestar lo que quieren hacer en la intimidad.

No obstante, son completamente incompatibles para una relación, ya que son muy ególatras y dominantes, por lo que hay demasiadas oportunidades para el conflicto.

Géminis y Cáncer

A la hora de tener un encuentro sexual, estos signos prometen pasarlo muy bien. Sin embargo, para una relación estable son bastante complicados.

Ambos signos son muy impredecibles y cambiantes, por lo que pueden pasar de estar muy felices a sentirse completamente deprimidos en minutos. Géminis es cambiante, pero con lógica. En tanto, Cáncer es demasiado intenso con sus emociones. Esto, sumado a la indecisión de ambos, hace que les cueste aterrizar sus ideas. Hay demasiada inestabilidad para una relación.

Tauro y Aries

Sus personalidades fuertes hacen que al momento de la intimidad, sea un momento muy divertido e intenso.

No obstante, para iniciar una relación las cosas no irán muy bien, ya que sus ganas de brillar en lo que hacen genera que tengan poca voluntad para moverse o desviarse de sus caminos individuales, por lo que no serían capaces de hacer “sacrificios” en sus vidas para darle prioridad al otro, lo que terminará por separarlos.