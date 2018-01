La teleserie nocturna de Mega, ‘Perdona Nuestros Pecados’, sigue cautivando a la audiencia con las aventuras de los habitantes de Villa Ruiseñor.

Y es sin duda gracias a la exitosa serie que muchos de los actores más jóvenes de la misma están viviendo una fama que hasta ahora desconocían. Es el caso de Fernanda Ramírez, quien interpreta a Augusta Montero en la serie y que está casada con Carlitos Möller, aunque enamorada de su hermano Horacio en la ficción.

La actriz reveló a LUN que gracias a la teleserie son muchas más las personas que la reconocen por la calle, pero que muchas no se acerca porque, según su opinión, creen que su actitud en la vida real es muy similar a la de Augusta en la teleserie.

“Al parecer, la línea entre la ficción y la realidad es muy delgada. Las personas no piensan que eres el personaje, pero sí que eres de la misma manera”, explicó al diario nacional.

La actriz explicó que su experiencia es que “a diferencia de otras teleserie me reconocen harto en la calle, pero se me acercan muy poco. Pienso que es porque mi personaje no es simpático y puede que la gente relacione eso. La Augusta no es liviana. No es pesada, pero definitivamente no es liviana”.

La actriz acabó señalando que, sin embargo, este fenómeno no le incomoda en absoluto.

