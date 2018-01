Santa trajo un cachorro que era golpeado por una niña.

Compartimos con ustedes la reseña del mas reciente de nuestros rescates: Una niña maltrata al cachorro que Santa le trajo de Navidad. Nuestra intención no es generar odio hacia la menor, si no crear conciencia de que un cachorro no es un juguete. Ambos necesitan supervision adulta, responsable y consciente del trato respetuoso hacia los animales.Se buscan #ReyesMagos que nos ayuden a cubrir el protocolo de salud de estos dos pequeños y del nuestros demás rescatados, donando a Banca Mifel cuenta 01600326666 Clabe 042180016003266661 a nombre de Mundo Patitas A.C., a través del Oxxo a la tarjeta 5204167195010699, o a través de paypal.me/mundopatitas #AdoptaConAmor

