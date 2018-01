Hace pocos días Ricky Martin contrajo matrimonio con su pareja de hace años, Jwan Yosef. Ambos han logrado formar una bella familia junto a los gemelos del cantante, sin embargo, los pequeños todavía tienen muchas dudas con respecto a lo que ocurre en sus vidas, pero su padre no tiene problemas en aclarárselas.

Como se recuerda, Martin tuvo que confesar su homosexualidad tras recibir chantajes de un sujeto que amenazaba con hacerlo público. Es por eso que fue el mismo artista quien decidió contarlo todo, decisión que ahora lo tiene muy feliz, por lo que no duda en contar detalles de su vida.

En una reciente entrevista que el cantante concedió a E! News reveló que hace un tiempo uno de sus hijos le preguntó por qué tiene dos papás.

“Un montón de personas me dicen, ‘bueno, tus hijos salen en las portadas de las revisas y bla, bla bla’ y yo les respondo que sí, porque quiero que esto sea algo normal. Quiero que las personas me miren y miren a mi familia y piensen ‘no hay nada de malo con esto’. Es parte de mi misión. Es parte de la misión de mis hijos también. Mis hijos me preguntan por tener dos padres y yo les digo que somos parte de una familia moderna. Es un sentimiento de libertad hermoso”, fue lo que el cantante le respondió al pequeño tras su interrogante.

Además, confesó que tiene planes de agrandar su familia, pero en el futuro. “Quiero otro par de gemelos. Quiero a una gran familia, pero por el momento ya nos están pasando muchas cosas. Trabajo, matrimonio, así que pondremos todo en orden primero, y después nos prepararemos para tener más hijos”, reveló.

En tanto, contó que tiene pensando hacer una fiesta para celebrar su matrimonio, pues la ceremonia fue en absoluto secreto. “Intercambiamos votos y juramos todo, firmamos todos los papeles necesarios. Los preparativos están listos. Él es mi marido. Es mi hombre“, sentenció.

