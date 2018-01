Hace sólo un par de días el economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer, emitió unas declaraciones en las que admite que en el informe “Doing Bussiness” se manipularon – con claras motivaciones políticas- las cifras chilenas para así perjudicar el mandato de la presidenta, Michelle Bachelet.

Ante esta relevante noticia, fueron muchos los que salieron a entregar su opinión al respecto. Y uno de los rostros de televisión que usó las redes sociales para manifestar su opinión, fue el periodista y animador, Jean Philippe Cretton.

El actual rostro de Chilevisión decidió usar su cuenta personal de Twitter para referirse en duros términos a lo ocurrido. Es así como el animador entregó su opinión frente al tema y lo hizo realizando un análisis propio de lo que estaba pasando.

El panelista de ‘CQC’ hizo hincapié en lo grave que era lo ocurrido, pues ‘cambiaron el destino político de Chile’ con esto.

“La sensación de un país estancado e inestable económicamente fue gravitante en la última elección. El pánico a ese absurdo invento de “Chilezuela” se impuso. No sólo mintieron, también, cambiaron el destino político de Chile. Por eso es tan grave”, sentenció.

Tras publicar su opinión al respecto las redes sociales reaccionaron de forma dividida y hubo varios usuarios que no estuvieron de acuerdo con el tuit emitido por el rostro de televisión. Ante este escenario, Jean Philippe respondió casi todos los mensajes que le dejaron los tuiteros.

A continuación puedes revisar algunos de ellos:

Es que no debato cuando se adquiere un tono peyorativo. Si te fijas no lo he usado, pero eso de “entrevistar faranduleros” me parece provocativo. No me parece que comunicadores, escritores, políticos, cineastas, músicos, actores sean de menor rango o gente sin profundidad.

— Jean – Philippe (@jpcrettino) January 14, 2018